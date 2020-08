Di seguito le principali notizie di mercato estero della giornata di oggi, giovedì 6 agosto 2020.



Secondo The Athletic il Manchester City pensa al trequartista portoghese dell'Atletico Madrid Joao Felix.



Il Chelsea cerca un nuovo difensore centrale, la prima scelta è José Gimenez dell'Atletico Madrid, che costa 70 milioni di euro. Lo riporta il Daily Star.



Corteggiato dai Blues, Marc Andre ter Stegen è vicino a firmare un nuovo contratto di cinque anni con il Barcellona. Lo riporta il Mundo Deportivo.



Il Real Madrid è pronto a cedere all'Atletico Madrid il colombiano James Rodriguez per 15 milioni di euro. Lo riporta El Golazo del Gol.



Il Werder Brema ha chiesto al Manchester United il prestito dell'attaccante esterno olandese Tahith Chong. Lo scrive la Bild.



Il Fulham ha offerto a Scott Parker un nuovo contratto dopo la promozione in Championhip. Lo scrive il Daily Express.



Everton e Wolverhampton vogliono il centrocampista del Barcellona, ex Inter, Rafinha. Lo riporta Sport.



Secondo il Mirror Tottenham vuole il trequartista algerino del Brentford Said Benrahma.