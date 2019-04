Comunque andrà a finire la stagione il direttore dell'area sport della Juventus, Fabio Paratici è pronto a rivoluzionare il centrocampo della squadra bianconera. Un reparto vitale che ha già visto la certezza dell'inserimento a parametro zero di Aaron Ramsey e che potrebbe vedere anche gli addii di Sami Khedira e Miralem Pjanic. Per questo, secondo Tuttosport, il ds è al lavoro per portare a Torino due rinforzi giovani ma di grandissima qualità.



ZANIOLO - Il nome più caldo e quello che più sta facendo discutere i tifosi di mezza Italia è ovviamente quello di Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 passato la scorsa estate dall'Inter alla Roma nell'operazione Nainggolan è letteralmente esploso in giallorosso e ora è alle prese con una difficile trattativa per il rinnovo di contratto (con aumento di ingaggio). La Juventus si è già mossa con il suo entourage e il famoso "pizzino" dimenticato da Paratici in un ristorante testimonia la possibilità del club bianconero di presentare un'offerta da almeno 40 milioni ai giallorossi per acquistarlo in estate.



NDOMBELÈ - Un'offerta che dovrà essere quantomeno raddoppiata per convincere il presidente del Lione, Aulas, a cedere la propria stellina Tanguy Ndombele. Centrocampista classe '96 è considerato l'erede di Paul Pogba sia per ruolo che per caratteristiche. Paratici è stato più volte in Francia nelle ultime settimane per parlare con il suo agente e sorpassare la concorrenza di PSG, Manchester United, Barcellona e anche Inter che da tempo seguono la crescita costante del ragazzo.