Mercato Serie B: Palermo prova l'affondo per Pohjanpalo, la Salernitana ha chiuso Christensen dalla Fiorentina

Uno degli investimenti più importanti finora in questa sessione di mercato in Serie B l'ha fatto il Sassuolo, che dal Göteborg ha preso l'attaccante danese Laurs Skjellerup pagandolo circa 5 milioni compresi i bonus. In uscita continuano ad arrivare richieste per Berardi, Laurienté, Thorsvedt e Doig ma la società non vuole vendere nessuno e continuare la corsa verso la promozione con gli stessi giocatori. Il Palermo è a caccia di un attaccante, l'obiettivo numero uno è Joel Pohjanpalo del Venezia e nei prossimi giorni proverà l'affondo; la Salernitana ha trovato il portiere: in chiusura l'arrivo di Oliver Christensen dalla Fiorentina - la formula dovrebbe essere un prestito secco - si giocherà il posto da titolare con Sepe.

- Dopo aver riportato in Italia, la Sampdoria cerca un'altra punta per sostituire Tutino infortunato per tre mesi: i blucerchiati hanno fatto un sondaggio perdel Palermo e in settimana potrebbero esserci dei nuovi contatti. In uscita, piace a Pisa e Monza; per i nerazzurri salta lo scambiocon il Venezia, l'attaccante va al Bari ma la trattativa per l'esterno prosegue.- La Cremonese non ha mollato la presa sudel Cagliari, sul quale però si è inserito anche lo Spezia che ora è in vantaggio; i grigiorossi stanno lavorando anche sudella Juve Stabia per il quale hanno superato la Juve (che ci sta provando per l'Under 23). Il Modena ha fatto un sondaggio perdell'Avellino e diversi club di B hanno messo gli occhi su, centrocampista classe 2001 della Lucchese con il contratto in scadenza a giugno.