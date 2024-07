Getty Images

Udinese: Samardzic conteso da Mourinho e Serie A. Sogno Sanchez e due colpi da chiudere in fretta

Emanuele Tramacere

7 minuti fa



In casa Udinese è ufficialmente iniziata l'era targata Kosta Runjaic, l'allenatore ex Legia Varsavia scelto dalla famiglia Pozzo per cercare di far vivere al club friulano una stagione meno travagliata di quella conclusa soltanto un mese fa. Il manager tedesco ha già iniziato la preparazione estiva a ritmi serrati, ma l'idea del suo 3-4-2-1 passerà inevitabilmente anche dal mercato dove tanto deve ancora succedere.