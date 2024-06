ZUMAPRESS.com

Mercato, un centrocampista all'Atalanta se parte Koopmeiners

un' ora fa



Non c'è solo Brescianini del Frosinone a contendersi con la Fiorentina l'interesse dell'Atalanta, che sta cercando di cautelarsi in caso di partenza di Koopmeiners. Per l'olandese la mancanza della vetrina dell'Europeo congela la sua valutazione sui 60-70 milioni di euro. Una cifra comunque lontana da quella che ha sul piatto la Juve, che prima dovrà realizzare qualche cessione importante per mettersi nella stessa fila di Liverpool e United.



Intanto la dirigenza bergamasca, tra i nomi considerati per rimpiazzare Koopmeiners, ha pescato quello di Luka Sucic, centrocampista del Salisburgo. Sucic, 21 anni, è un giocatore completo, abituato a competere in Champions, ora all'Europeo con la nazionale croata. Forte fisicamente e dotato di buona tecnica, è duttile e può essere impiegato anche sulla trequarti. Il suo contratto scade tra un anno e potrebbe essere disponibile per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.