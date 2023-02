. Venivano già fuori le insicurezze del portiere tra gli allenamenti e le amichevoli durante i ritiri precampionato, a cui si è aggiunta la mancanza di fiducia da parte dei tifosi. In più la società è andata esplicitamente alla ricerca di un portiere di calibro internazionale come Keylor Navas e Kepa., ma alla fine è rimasto a Napoli dove ha risposto sul campo.Determinanti alcune sue parate in questa prima parte di stagione. Indimenticabili sono quelle di San Siro su Giroud, il rigore parato a Colombo al Maradona, il riflesso contro la Juve sulla deviazione di Rrahmani e l'intervento su Piatek contro la Salernitana a pochi minuti dalla fine. Decisivo in momenti anche delicati, Meret oggi si sta riprendendo tutto ciò che aveva perso negli ultimi anni e lo sta facendo con gli interessi perché si avvicina verso il terzo scudetto della storia del Napoli, giocandole praticamente tutte.- Dopo le prime prestazioni più che convincenti, il Napoli si è tutelato in fretta.. Adesso l'ex portiere di Udinese e Spal è legato agli azzurri fino al 2024, conAl termine di quest'annata, però, l'agente del calciatore, Pastorello, e il Napoli si incontreranno con calma per definire in maniera chiara il futuro del calciatore. C'è un contratto che dà serenità al club, dall'altro lato però Meret e il suo entourage si aspettano- Saranno valutate anche eventuali offerte e, se le due parti dovessero decidere di separarsi,L'estremo difensore dell'Empoli è il grande protagonista di questo campionato e, proprio con Meret, sta mostrando una continuità importante e un rendimento altissimo.Presto per approfondire i discorsi, ma il ds Giuntoli continua a tenere gli occhi aperti.