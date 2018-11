Rino Gaetano cantava: "Escluso il cane", la Lazio canta: "escluse le big. Questa Lazio con le piccole è imbattibile: con le 5 forze del campionato, 8 punti in 14 confronti mentre con le altre la musica cambia, eccome. Come riporta il Corriere dello Sport, sono 85 i punti nelle altre gare degli ultimi due campionati ed una media (2.42) quasi da scudetto.



RENDIMENTO DIVERSO - Le big fanno piangere Inzaghi e i suoi: sono 2 le vittorie con le top 5, con 2 pareggi e ben 10 sconfitte. Ma con le piccole la Lazio diventa corazzata: 26 vittorie, 7 pareggi e soltanto 2 sconfitte. Una differenza che pesa sulla classifica: senza vincere contro le big non si sale nei primissimi posti.