Messi lascia il Barcellona. Una notizia che ha scosso il mondo del calcio. Dopo 20 anni da assoluto protagonista, Leo è pronto a salutare la Catalogna. Tantissime le reazioni, dagli ex compagni a tante squadre, che scherzano e sognano di abbracciare la Pulce.



Mancini dà il via libera alla Sampdoria per consegnare all’argentino la “sua” numero 10, Puyol, ex capitano del Barcellona, applaude Messi per la sua scelta (seguito poi da Suarez). Poi Figo, il Leganes, Eto’o, la Fluminense e alcune squadre NBA, tra cui Chicago Bulls, San Antonio Spurs, che ipotizzano un Messi cestista!





