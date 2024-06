Messi e il futuro: "Inter Miami il mio ultimo club. Non sono pronto a lasciare il calcio"

Getty Images

Il ritiro dal calcio giocato è sempre più vicino, la fine della lunga carriera di uno dei più grandi di sempre di questo sport - se non il più grande in assoluto per molti - è ormai arrivata alle battute finali.vede il traguardo avvicinarsi e non nasconde la propria emozione: "".La Pulce, che il prossimo 24 giugno spegnerà 37 candeline, si gode l'esperienza in MLS con l', con cui ha un contratto fino al. E, salvo rinnovi, quella data potrebbe segnare la fine della carriera almeno a livello di club per l'argentino che ha fatto la storia del Barcellona e dell'Albiceleste, vestendo anche la maglia del PSG e quella dei Newell's Old Boys da bambino: ha infatti annunciato che quello statunitense sarà il suo ultimo club.

- Leo Messi ha concesso un'intervista a ESPN, della quale sono state pubblicate alcune anticipazioni nelle quali il fuoriclasse sudamericano racconta l'avvicinamento al fatidico momento in cui appenderà gli scarpini al chiodo: "Non sono pronto a lasciare il calcio - spiega -. Ho fatto questo per tutta la mia vita. Amo giocare. Mi godo tutto giorno per giorno, l'allenamento, le partite...C'è sempre un po' di paura che tutto finisca. Sono consapevole che il momento si avvicina e mi sto divertendo. Mi godo i piccoli dettagli che mi mancheranno quando non giocherò più.

L'Inter Miami sarà il mio ultimo club".- Fine dell'avventura con il club, ma nessuna menzione della Nazionale nelle anticipazioni e questo lascia libera la fantasia dei tifosi e degli appassionati, che sognano di vedere Leo Messi ancora in campo per un ultimocon l'Argentina, nel 2026 in un'edizione che si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti.