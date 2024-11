"Messi? Lo tocchi con un dito ed è fallo". Duro attacco e nervosismo in Argentina-Perù: "Che fai, stupido?"

AFP via Getty Images

Garra e nervosismo in. Arriva un duro attacco alla Pulce: "".La sfida tra l'Albiceleste e la Blanquirroja, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, ha lasciato una lunga coda di polemiche, in particolare per le dichiarazioni del capitano peruvianoLa squadra di Lionel Scaloni ha vinto di misura, 1-0 deciso dal gol in acrobazia dell'interistasu assist di Messi, ma a far infuriare il Perù non è stato tanto il risultato quanto, attaccato da Guerrero che se l'è così presa indirettamente anche con Messi.

Proprio la Pulce, però, ha mostrato segnali di nervosismo nel corso della partita ed è stato ripreso sui social l'episodio con, difensore del Perù, che cha ricordato quanto accaduto contro l'Olanda durante i Mondiali in Qatar del 2022.- Guerrero ha definito la partita tra Argentina e Perù una battaglia fisica, ma non per tutti. Il capitano peruviano si è lamentato, sostenendo che per Messi ci sarebbe stato un trattamento preferenziale: "È stata una gara maschia, tanti contrasti e pochi falli., e lui lo sa".

Guerrero non si è fermato e ha proseguito: "Noi prendevamo e davamo botte come sempre accade in questo tipo di partite. Tuttavia,".- Scintille anche durante la partita e un particolare momento, ripreso sui social da TycSports, ha attirato l'attenzione. Un acceso scontro verbale tra Messi e Zambrano, apostrofato così dall'argentino: "".- L'episodio ne ha ricordato un altro, diventato celebre: "" rivolto all'olandese Wal termine della sfida con l'Oranje ai Mondial in Qatar nel 2022.Guerrero ha sottolineato come questo episodio rappresenti un'ulteriore dimostrazione dell'influenza di Messi in campo, anche sul piano psicologico.- L'Argentina quindi ha vinto e vede la qualificazione ai Mondiali del 2026, prima in classifica con 25 punti dopo 12 gare e +5 sull'Uruguay secondo. Sempre più in crisi invece il Perù, ultimo nel girone sudamericano con 7 punti e ormai escluso dalla corsa qualificazione.

Guerrero ha concluso con amarezza: "Perdere così fa male. L’Argentina è forte, ma in questa partita meritavamo di più. Un po’ più di determinazione e avremmo potuto creare situazioni pericolose. Tuttavia, quando l’arbitro ti mette in difficoltà, diventa impossibile giocare alla pari".