Argentina-Peru: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

E' quasi un testacoda: l'Argentina, campione di tutto dal 2021 ad oggi con due Copa America, un Mondiale e una Finalissima, affronta il Perù penultimo in classifica nella corsa alla qualificazione ai Mondiali 2026. L'Albiceleste di Lionel Scaloni viene dalla sconfitta a sorpresa contro il Paraguay e ha l'occasione di rialzarsi e difendere il primo posto.: Dibu Martinez; Gonzalo Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez; Messi, Mac Allister, Julian Alvarez; Lautaro Martinez. Ct: Scaloni.: Caceda; Corzo, Araujo, Callens; Polo, Sonne, Cartagena, Sergio Peña, Luis Advíncula; Paolo Guerrero, Valera. Ct: Fossati.

Partita: Argentina-Peru

Data: mercoledì 20 novembre

Orario: 1.00

Canale tv: /

Streaming: OneFootball

Argentina-Peru non godrà di alcuna copertura tv in Italia.Argentina-Peru sarà però visibile in diretta streaming su One Football: basterà collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app.