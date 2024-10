Getty Images

Guardiola: "Messi è la grande bellezza, il migliore di tutti i tempi. Vi racconto la sua grandezza"

58 minuti fa

Compagni d’avventura nel Barcellona più forte di sempre e in una tra le squadre migliori di tutte le ere, Guardiola e Messi hanno fatto innamorare di quei colori blaugrana milioni di tifosi in tutto il mondo. Scontato che l’allenatore parlasse della Pulce, il miglior giocatore mai allenato nella sua lunga carriera, durante “Che Tempo Che Fa”, trasmissione andata in onda sul Nove e nella quale il catalano è stato ospite. Questo l’elogio dell’argentino.



MESSI – “Prima devi conoscere un giocatore di questo livello per trarne il meglio. Stiamo parlando del giocatore più forte di tutti i tempi, forse è una mancanza di rispetto per Pelé, Maradona, lo so. In quel momento le stelle si sono allineate. Ma quello che ho visto da lui, questa continuità ogni giorno in allenamento e ogni tre giorni in partita per 15 anni... non ho mai più visto nulla di simile. E lo vedevo ogni giorno. Siamo stati fortunati a vederlo, succede una volta nella vita come con Tiger Woods o Michael Jordan. Messi era la grande bellezza".