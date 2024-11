Messi ritrova Mascherano: el Jefecito sarà il nuovo allenatore dell'Inter Miami

Archiviata la clamorosa delusione dell’eliminazione al primo turno dei playoff MLS contro Atlanta United - dopo essersi aggiudicato il Supporters Shield come migliore franchigia della stagione regolare -Il tempo di assorbire lo shock e la formazione di cui è co-proprietario l’ex stella di Manchester United, Real Madrid e Milan David Beckham ha immediatamente provveduto ad individuare il sostituto.Secondo quanto rivela il giornalista argentino Cesar Luis Merlo,El JefecitoLa nazionale sudamericana ha concluso prematuramente il torneo, facendosi eliminare ai quarti di finale dalla Francia di Thierry Henry, poi medaglia d’argento alle spalle della Spagna. Prima di questa esperienza, Mascherano aveva sempre lavorato in ambito federale, guidando la squadra Under 20.ha indossato le maglie di River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcellona, Hebei Fortune ed Estudiantes. In blaugrana,Con la sua nazionale, ha invece ottenuto in due occasioni la medaglia d’oro alle Olimpiadi (2004 e 2008), mentre il miglior piazzamento ai Mondiali è il secondo posto a Brasile 2014. In MLS, all'Inter Miami, ritroverà altri tre ex compagni di squadra dell'avventura spagnola come Jordi Alba, Sergi Busquets e Luis Suarez.