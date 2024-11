Messi, altro record: raggiunto Donovan in cima alla classifica assist all-time con le nazionali

AFP via Getty Images

Nonostante non giochi più in Europa, e sia alle ultime battute di una carriera leggendaria,continua a stabilire primati e a disegnare calcio in ogni parte del globo.nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali ha segnato un'altra pietra miliare nel percorso della Pulce.Si tratta infatti del. Fermo a 57, e chissà se dopo il grave infortunio da cui è da poco guarito avrà modo di incrementare, c'è il brasiliano Neymar, oggi all'Al-Hilal in Arabia Saudita. La sensazione è che Messi molto presto staccherà Donovan e non sarà raggiunto per molto tempo.