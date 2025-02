Messi trascina ancora l'Inter Miami: un gol e due assist nelle prime due gare stagionali

Getty Images

: nel 2024 aveva totalizzato 21 gol e 11 assist in 22 presenze in MLS, la nuova stagione è ripartita e lui ha già fatto un gol e due assist nelle prime due partite stagionali con l'Inter Miami: tre giorni fa ha segnato il gol decisivo per la vittoria nell'andata del primo turno della Champions Cup Concacaf (il corrispondente della nostra Champions League), nella notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio ha servito due assist nella prima giornata di campionato.- Migliore in campo in entrambe le partite, a 37 anni Leo fa ancora la differenza e il nuovo allenatore dell'Inter Miami Javier Mascherano - i due sono stati compagni al Barcellona - non rinuncerebbe a La Pulce per nulla al mondo.prima per Avilés dopo appena cinque minuti (verrà espulso poco dopo per un fallo da ultimo uomo), e nell'ultimo minuto di recupero mette davanti alla porta il 2003 Segovia che dopo essere entrato nella ripresa segna il 2-2 finale e chiude la partita.

- Nell'esordio in campionato Mascherano ha mandato in campo anche, rimasto in campo per un'ora prima di essere sostituito proprio da Segovia autore del gol decisivo. Titolare e in campo per 60', classe 2005 e uno dei talenti da seguire in MLS; nella ripresa, invece, è entrato, figlio d'arte che era stato seguito anche dal Milan. La prossima partita sarà una partita importante per l'Inter Miami, che alle 2 di notte tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio ospiterà Kansas City per il ritorno del primo turno di Champions Cup (si riparte, come detto, dall'1-0 per la squadra di Mascherano grazie al gol di Messi all'andata).