MF - Milano Finanza: idea Ivan Zazzaroni presidente di Lega Serie A

Redazione CM

un' ora fa

Ivan Zazzaroni potrebbe essere il prossimo presidente della Lega Serie A. Una candidatura sostenuta con forza dall'attuale amministratore delegato del Monza Adriano Galliani. Questo, è ciò che sostiene con forza l'autorevole MF - Milano Finanza, testata specializzata in novità economiche e finanziare, molto ben addentrata nel mondo del business meneghino.



Questo uno stralcio dell'articolo dedicato all'idea ‘Zazza’ per la Lega Serie A: “Si scaldano i motori nel calcio italiano. Uno dei tavoli su cui si mantiene un alto livello di attenzione è quello legato alle nomine dei vertici della Lega Serie A. La partita è ancora agli albori, ma nei corridoi è già iniziato il toto-nomi dei candidati alla presidenza. La ricerca non è semplice – anche per l’operato svolto dall’attuale presidente Lorenzo Casini – per cui non manca la volontà di vagliare tutti i possibili prospetti. Tra questi, secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza, spiccherebbe anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni il quale avrebbe incassato il gradimento di alcuni manager tra cui anche l’ad del Monza Adriano Galliani – che già a luglio, in alcune occasioni informali, avrebbe avanzato il nome di Zazzaroni per la presidenza. Capire le ragioni che spingono a vagliare anche un giornalista è cosa ardua, sebbene Zazzaroni si sia dimostrato recentemente molto attivo: vi sarebbe anche lui infatti tra i consiglieri di Gravina che hanno portato alla nomina di Alessandro Barbano come consulente Figc”.