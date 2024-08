Zazzaroni: "Chiesa? So per certo che lui vorrebbe o l'Inter o il Milan"

Intervenuto negli studi di Pressing sulle reti Mediaset, il direttore del Corriere dello Sport e noto volto tv, Ivan Zazzaroni, ha commentato la situazione in casa Juventus che vedeoggi come un fuori rosa non considerato nel progetto di Thiago Motta. Il giocatore continua ad aspettare le sirene di un mercato che però non ha fino ad oggi portato a delle soluzioni.. Non sottovalutiamo il fatto che chi ha fatto questa scelta non è uno sprovveduto. Se Giuntoli si espone in quel modo è perché ha in testa qualcosa".

Inter e Milan sono in effetti due club a cui il giocatore è stato proposto dal suo entourage, ma oggi entrambe le società milanesi valutano il colpo soltanto a parametro zero al termine di questa stagione. L'ultima settimana di mercato sarà decisiva.