Miglior allenatore al Pallone d'Oro: Ancelotti e Guardiola presenti, ma c'è anche Gasperini

AFP via Getty Images

. Nel corso di questi ultimi minuti, sono uscite le candidature per eleggere il “Pallone d’Oro” degli allenatori. Non sorprende la presenza di De La Fuente, commissario tecnico che ha riportato la Spagna sul tette d’Europa, né di Carlo Ancelotti, campione d’Europa in carica con il Real Madrid e che sta riscrivendo le pagine più importanti di questo meraviglioso sport. Non a caso, è il favorito assoluto a vincere il trofeo.Per la Serie A, presente Gian Piero Gasperini, vincitore dell'Europa League con l'Atalanta.

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Luis de la Fuente (Spagna)

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentina)

Di seguito, tutta la lista dei candidati.