. Come riferiscono i quotidiani portoghesi in edicola stamani, rimane aperta la questionefissata dal TAS con sentenza emessa il 28 novembre 2019. Il tecnico delsostiene di avere diritto all'intera cifra. Invece la società guidata dapensa che da quella cifra vada scalata l'IRS, peraltro già versata al fisco portoghese. Si tratta di una questione d'interpretazione.. In partenza ne aveva chiesti addirittura 11, sicché figurarsi se sia disposto a vedere ulteriormente decurtata la cifra.Staremo a vedere come finirà. La questione è tecnicamente complessa, perché si tratta di stabilire se il risarcimento sia dovuto per il mancato pagamento di stipendi causato da un licenziamento perlomeno improvvido. E a seconda dell'interpretazione che si darà di questo aspetto dipenderà la sorte di quei 750 mila euro.. Per capire bisogna fare un rapido riepilogo della vicenda.Sinisa Mihajlovic viene ingaggiato a giugno 2018 da Bruno de Carvalho nel pieno di una fase di caos. Il presidente leonino si appresta a essere sfiduciato da un'assemblea straordinaria dei soci e l'ingaggio dell'allenatore serbo è uno dei suoi ultimi atti ufficiali.. Che essendo stato massimo dirigente sportinguista tra il 1989 e il 1995 viene messo a capo del club per esercitare un ruolo da vecchio saggio e invece compie una mossa assolutamente imprudente.. Sostiene infatti che si tratti di un tecnico non in linea coi programmi dello Sporting, e lo accusa pure di essere già costato alle casse del club 300 mila euro più del dovuto per aver chiesto lo spostamento del ritiro precampionato in Svizzera.. Il tecnico chiamato in sostituzione di Sinisa Mihajlovic,, verrà licenziato già a novembre 2018 dal nuovo presidente eletto, Frederico Varandas.. I denari spesi per ingaggiare l'ultimo della lista,, toccano livelli grotteschi. Ne racconteremo nei prossimi giorni.A ogni modo, i risultati sportivi conseguiti dalla squadra durante queste (quasi) tre stagioni agonistiche oscillano fra il mediocre e il pessimo.@pippoevai