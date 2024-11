Mika Godts, "l’uomo del pane" che riscrive la storia dell'Ajax. Chi è, come gioca e a chi somiglia

ANP/AFP via Getty Images

“Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”. La celeberrima citazione difotografa al meglio la, la più disastrosa nella storia recente del club dima quella che potrebbe lasciare ai Lancieri undi quelli rari:Con la prestazione contro il, il suo bottino si è ancor di più rimpinguato, salendo a. È la stagione della sua, quella in cui ormai il suo nome è arrivato sulla bocca di tutti e non più solo su quella degli scout più attenti che lo seguono dai primi passi in patria.

Il ragazzoera stato lanciato già nel finale di stagione dell’annata precedente dall’allenatore a interim,, ma nel 2023/24 si era ritagliato un piccolo spazio tra i grandi. Le continue sconfitte e l’ambiente pesante che si viveva all’Ajax però gli hanno un po’ tarpato le ali e frenatoÈ “bastato”affidarsi a un allenatore giovane, quasi quanto lui, per riportare la squadra che calca il palcoscenico della Cruijff Arena, tra le grandi dell’Eredivisie e del calcio europeo. Quasi come avesse una bacchetta magica,L’ex collaboratore di, classe 1989, reduce dalla buona avventura con il, ha preso una squadra che era arrivatacampione e l’ha resa di nuovo. Negli ultimi giorni ha battutoIn campionato ha messo a referto la, l’ottava dall’inizio dell’Eredivisie, a fronte di un pareggio e di una sconfitta.forte del successo nello scontro diretto, l'unica gara persa per ora dalla squadra di Eindhoven che fino a lì le aveva vinte tutte. Ildella storia del club si è affidato soprattutto alla, l’ennesima invece degli ultimi anni dell’Ajax, dopoPur essendo uno dei più giovani,, uno sul quale i compagni si affidano quando sono in difficoltà. E a lui questa pressione sembra non dispiacere affatto, anzi.

HaMika Godts e un contratto blindato con l’Ajax fino al. Qui è arrivato nel gennaio 2023 dal. Aveva iniziato, prima di passare al vivaio di uno dei club che meglio lavorano coi giovani in Belgio. È forte e se ne accorgono in tanti: arrivano le prime sirene dall’estero e luiPrima di andare via in scadenza a giugno,Inizia a giocare con la seconda squadra dell’Ajax e ogni tanto si affaccia sulla prima quando peròDebutta tra i grandientrando al posto dicontro il Fortuna Sittard. Ha un po’ più spazio l’anno dopo ma, come detto, si tratta di un’annata horror.esce ai gironi dall’Europa League e agli ottavi dalla Conference, viene eliminata al secondo turno in Coppa d’Olanda e chiudein Eredivisie. Con il repulisti di Fagioli invece si prende la centralità del nuovo progetto dei Lancieri e la musica cambia. Complice anche la partenza di Steven. Ha partecipato abrilla soprattutto in Europa League dove, tra preliminari e fase a gironi,Il tutto ancora da teenager. I suoi numeri sono stati raggiunti in passato solo da Marco, Patricke Kasper

Godts è il prototipo di. È tecnico, veloce, abile nel dribbling e nello stretto ma anche potente e veloce quando deve scattare nel lungo,Può giocare su entrambe le fasce ma, essendo destro,Può adattarsi anche da seconda punta o da interno di centrocampo, sa legarsi bene con i compagni e unisce una buona fisicità a una sublime tecnica di base.In un’intervista concessa a Nos, dice che ha ancora margini di miglioramento e che si sta concentrando soprattutto sull’essere più preciso nell'ultimo passaggio.ha confessato. Sull’idolo in gioventù e il club preferito poi non ha dubbi:Ney l’ho sempre amato.Su Het Laatste Nieuws, la più importante testata calcistica belga, parlano di lui come dic’è chi si spinge a paragonarlo a Thierryper come conclude in porta. A cotanta attenzione mediatica, lui risponde facendosene beffe. Per alcuniHans, attuale direttore del settore giovanile del, città dov’è nato, è stato suo allenatore ale dice:Ha tutte le carte in regola per avere successo in un club come l'Ajax. Il suo dribbling è fantastico. Fa impazzire le difese. Quando è in forma, è un incubo per qualsiasi difensore.

Mika Godts à l'entrainement de l'Ajax...

(IG : afcajax) pic.twitter.com/L4U06Frn05 — Joueurs Belges

Sulla sua esplosione ci sono le mani di. "Ci sono ancora aspetti in cui può migliorare e vogliamo aiutarlo., dice. Quando parla del suo nuovo allenatore però, a Godts, brillano gli occhi., ha sempre un buon piano e questo ci dà molta fiducia in noi stessi., ha detto il 19enne. Il prossimo step sarà lama, anche stavolta,ha preferito che continuasse a crescere con i suoi pari età e non lo ha chiamato per le gare di Nations League, dove affronterà anche l’Italia. Ci sarà tempo per confrontarsi con Lukaku e gli altri e c’è la necessità di far qualificare l’Under 21 agli Europei. D’altronde Godt è ancora un ragazzo. Di lui, il suo compagno di squadraracconta: “Gli voglio bene, è come fosse mio fratello.È un giocatore fantastico e ha un futuro brillante davanti a sé". A portarlo all’Ajax fu un ex, Klaas-Jan, e proprio i rossoneri erano tra i club più interessati a Godts all’epoca. Oltre adel gioiellino del Genk si erano infatuatiche sognavano di battere ancora la strada belga dopoArrivarono però troppo tardi e l’Ajax fece prima. Nonostante una stagione poi da dimenticare, ad Amsterdam non potevano sapere che in quel momento erano state poste le basi della