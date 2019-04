Ignazio Abate, difensore del Milan, è intervenuto a Milan TV: "L'importante è non perdere la serenità. È un momento in cui tutte le squadre stanno avendo difficoltà, ma quest'anno a differenza degli altri anni siamo al quarto posto a 8 partite dalla fine. Manca tanto e può succedere di tutto".



LA JUVE - "Non è stata una partita bellissima, abbiamo giocato sotto ritmo ma l'Udinese non ci ha mai impensierito fino al pareggio. Abbiamo avuto la palla del 2-0 e siamo stati sfortunati. Dovevamo avere la forza mentale di chiudere la partita, è arrivato questo momento, doveva capitare anche a noi, non dobbiamo perdere le nostre sicurezze. Ogni volta che vai allo Stadium c'è motivazione, anche in passato, incontriamo una delle squadre più forti d'Europa, dobbiamo cercare di fare molto meglio dell'andata, proveremo ad andare a Torino per prendere punti importanti".