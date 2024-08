Milan, interesse dalla Premier League per Adli: Nottingham Forest e Leicester in corsa

Yacine Adli e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista franco-algerino non rientra più nei piani del Milan che sta cercando di capire cosa può offrire il mercato. Il numero 94 ha già rispedito al mittente una proposta arrivata dall’Arabia Saudita, vorrebbe rimanere in rossonero ma una chiamata da un club di una delle più importanti leghe europee potrebbe fargli cambiare idea.



SIRENE DALLA PREMIER LEAGUE - Qualcosa si muove in Premier League per Adli. Dopo il Brentford altre due società inglesi hanno chiesto informazioni sul classe 2000 al Milan: si tratta di Leicester e Nottingham Forest. Un interesse concreto che però non è ancora sfociato in offerte ufficiali.

- Adli rischia di rimanere fuori dalla lista serie A e nei prossimi giorni avrà un confronto con il Milan e con il suo agente per parlare e valutare le proposte arrivate. Yacinedi euro trattabili. La Premier League potrebbe essere la soluzione giusta anche se il ragazzo spera sempre di convincere Fonseca. Missione molto difficile considerando che il club rossonero sta lavorando per un nuovo centrocampista centrale.