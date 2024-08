Milan, è fatta per Emerson Royal: i dettagli

Dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, il club rossoneroCome avevamo raccontato su calciomercato.com, le ultime ore sarebbero servire per definire gli ultimi dettagli di un’operazione che porterà nelle casse del club londinese 15 milioni di euro più 2 di bonus. Soprattutto negli ultimi giorni le parti hanno lavorato assiduamente alla ricerca dell’intesa definitiva su modalità di pagamento e condizioni per far scattare i premi. Emerson Royal aveva raggiunto invece da tempo unche ne aveva fatto da parecchie settimane la sua prima scelta per rinforzare la fascia destra del reparto difensivo. Un'operazione che Moncada e Furlani avevano impostato quando ancora Florenzi figurava regolarmente tra le opzioni alternative a Calabria (e all'occorrenza Kalulu e Saelemaekers), prima del grave infortunio al ginocchio subito nell'amichevole col Manchester City negli Stati Uniti. Un incidente che manterrà ai box per diversi mesi il giocatore romano e che ha indotto la società rossonera ad accelerare col Tottenham per arrivare alla definizione per Emerson Royal.- Cresciuto calcisticamente in Brasile tra San Paolo, Ponte Preta e Atletico Mineiro,e immediatamente rivenduto per 6 al Betis Siviglia, con cui riesce ad imporsi (79 presenze e 5 reti) e si guadagna l'opportunità di essere ricomprato dai catalani per 14 milioni. In blaugrana, il giocatore segnalatosi per la prima volta ai grandi club nel Sudamericano Under 20 del 2015, non si vede però praticamente mai perché, dopo appena 3 presenze nell'estate 2021,, dove vive una prima stagione da protagonista sotto la guida di Antonio Conte (41 partite in stagione) per poi scivolare gradualmente nelle seconde linee nelle ultime due, nelle quali colleziona comunque 60 apparizioni complessive.