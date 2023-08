Dopo aver concretizzato il passaggio in rossoblù di Junior Messias, ora Genoa e Milan sarebbero al lavoro per definire lo sbarco in Liguria di un altro giocatore rossonero.



Stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, il Grifone, che da tempo ha messo nel proprio mirino il giovane centravanti milanista Lorenzo Colombo, avrebbe rotto ogni indugio superando la concorrenza degli altri club interessati al 21enne ex Lecce.

L'idea della dirigenza genoana è quella di portare il ragazzo a Pegli in prestito, rispettando la volontà dei lombardi di non perdere il controllo sul giocatore.



Condizione essenziale affinché l'operazione vada in porto è che nel frattempo il Milan riesca ad individuare un sostituto di Colombo, regalando a Stefano Pioli un vice-Giroud.