Il Milan e Mario Mandzukic hanno trovato l'accordo! Tutto nero su bianco tra oggi e martedì, con Stefano Pioli che avrà a disposizione l'ex attaccante della Juventus nei prossimi giorni. Accordo complessivo da 18 mesi: 6 mesi garantiti più 12, che si rinnovano automaticamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Per quanto riguarda l'ingaggio: 1,8 milioni di euro fino al termine della stagione.



IL SI' DI IBRA - Piccola curiosità, legata al croato al suo prossimo arrivo: Zlatan Ibrahimovic, figura importante nello spogliatoio rossonero, ha detto subito sì all'arrivo dell'ex Juventus, molto contento di poter abbracciare l'esperto centravanti, passato anche da Bayern Monaco e Atletico Madrid, in rossonero. Mandzukic è atteso in Italia nelle prossime ore.