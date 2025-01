AC Milan via Getty Images

Milan, affari con il Bari: chiesti Lazetic e Coubis, le formule

Daniele Longo

39 minuti fa



Il Bari guarda in casa Milan per rinforzare la rosa di Moreno Longo. Piace molto l’attaccante serbo Marko Lazetic: i galletti sono pronti ad accoglierlo in prestito ( prima dovrebbe interrompere il prestito al TSC). Contatti anche con gli agenti del difensore del Milan Futuro Andrei Coubiș per un trasferimento a costo zero con il 50 % sulla futura rivendita in favore del club rossonero.