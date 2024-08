AFP via Getty Images

Milan, Ambrosini boccia Loftus-Cheek da mediano: “Ha inciso poco”

4 ore fa



Il pareggio ottenuto contro il Torino in rimonta apre la stagione del Milan in serie A. Tra le diverse novità proposte da Paulo Fonseca c’è quella di Loftus-Cheek arretrato sulla linea dei mediani. Massimo Ambrosini a DAZN commenta così la prova dell’inglese: ’"Oggi Loftus da mediano ha inciso poco, non è stato abile né in fase difensiva né in fase propositiva. Spostato più avanti magari può essere più incisivo”.