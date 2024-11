Milan, appuntamento fissato per il futuro di Abraham: Ibrahimovic riflette su due punti

Redazione Calciomercato

con la maglia del Milan nella trasferta di Bratislava contro lo Slovan in programma domani alle ore 18:45 complice la squalifica di Morata.per sfruttare al meglio una ghiotta occasione dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita contro la Juventus.La stagione di Abraham, la prima in rossonero, fin qui è stata piuttosto altalenante: partenza sprint con due ottime prestazioni fornite contro Lazio e Inter, il gol al Venezia prima della discesa di Firenze mitigata dal gol di Cagliari prima della sosta per le nazionali. Poco, troppo poco per ambire a una conferma nella prossima stagione ma il tempo per migliorare e incidere gioca tutto a favore dell’inglese.

Tammy deve pensare a fare gol, Moncada e Ibrahimovic alla strategia per l’attacco tra gennaio e la prossima estate. Il rendimento sul campo potrebbe non bastare all’attaccante inglese per due motivi:dato il valore attuale e c’è da capire che valutazione farà la Roma, detentrice del cartellino, per l’ex Chelsea. E il Diavolo continua a mantenere vivi i contatti perdel Feyenoord.