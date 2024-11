Milan, Camarda in prima squadra: la scelta con Abraham contro lo Slovan Bratislava e perché non ci sarà Morata

Getty Images

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SLOVAN BRATISLAVA-MILAN

Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca: non per il risultato in sé, quanto per l’opaca prestazione messa in scena da parte della formazione rossonera contro la Juventus.. Una partita fondamentale per gli uomini di Paulo Fonseca, chiamati a continuare la scalata nella classifica della fase campionato della massima competizione europea dopo i due successi consecutivi centrati contro Club Brugge e Real Madrid.

Questa mattina, il Milan è tornato subito ad allenarsi, a meno di 24 ore dal pari ottenuto contro la Juventus., come raccontato da MilanNews e confermato dal lavoro di redazione di Calciomercato.com: il giovane attaccante classe 2008, ieri in panchina a San Siro, oggi era aggregato con la formazione A rossonera e partirà insieme al resto del gruppo alla volta della capitale slovacca. Martedì Fonseca, infatti, non avrà a disposizione nè Morata, squalificato, nè verosimilmente Jovic, ancora indisponibile e fuori dalla lista Champions.