Milan, Loftus Cheek: "Con la Juventus difeso bene ma fatto poco. Classifica? Non sprechiamo energie guardando gli altri"

AFP via Getty Images

Milan-Juventus è ormai andata agli archivi con un brutto 0-0 fatto più di difesa e paura che non di voglia di provare a segnare da parte di entrambe le squadre. E a diverse ore di distanza dal triplice fischio continuano ad arrivare dichiarazioni a mezzo stampa dei protagonisti della gara. Fra questi c'è anche il centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek che in mixed zone si è concesso ai microfoni di Rede 98.“Avevamo bisogno di migliorare nel trovare il giusto equilibrio tra difendere e fermare la Juve e creare invece le nostre occasioni per segnare. Oggi non abbiamo corso rischi e abbiamo difeso molto bene, ma alla fine non penso che siamo stati abbastanza pericolosi nella loro metà campo per andare a vincere la partita. Dobbiamo trovare questo equilibrio"

“Dobbiamo continuare con questa forma in Champions League. Abbiamo giocato a Madrid, è stata una partita fantastica, dobbiamo avere ancora questa fiducia e andare lì a fare quello che dobbiamo fare. Saremo pronti”.“Dobbiamo pensare partita per partita. Non ci fa bene sprecare energie vedendo e pensando a quello che fanno le altre squadre. Dobbiamo concentrarci su di noi e migliorare come squadra, perché abbiamo giocatori fantastici e dobbiamo mettere insieme le cose per fare un buon calcio. C’è sicuramente margine per migliorare ma dobbiamo concentrarci su di noi e pensare partita dopo partita”.