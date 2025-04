Milan-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è una sfida valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A.I bergamaschi sono reduci dall’ottimo successo contro il Bologna e puntano a blindare il 3° posto, mentre dall’altra parte i rossoneri vogliono continuare a inseguire quel sogno chiamato rimonta verso la Champions League, un traguardo che appare, in ogni caso, davvero complesso. La formazione di Conceicao vuole comunque accorciare e cercare un posizionamento verso una prossima coppa europea.

Partita: Milan-Atalanta

Milan-Atalanta Data: domenica 20 aprile 2025

domenica 20 aprile 2025 Orario: 20.45

20.45 Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

Calcio d'inizio fissato per la sera di Pasqua: domenica 20 aprile, a partire dalle ore 20.45.Sportiello; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao. All. Conceicao.

: Carnesecchi, Toloi, Hien, Djimsiti; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.- In casa Milan, Conceicao non avrà a disposizione Kyle Walker, alle prese con il recupero dall’infortunio al gomito subito nelle scorse settimane. Grossi punti di domanda sulle condizioni di Gimenez e Maignan che stanno continuando a lavorare a parte. Si deciderà all’ultimo secondo sulla loro convocazione: pronti Sportiello e Abraham a giocare dal 1’.Gasperini, dall'altro lato, non avrà Charles De Ketelaere, il grande ex della sfida. In attacco, grande spazio a Pasalic al fianco di Lookman e dietro all’unico riferimento Retegui.

- La sfida Milan-Atalanta è trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.- Il match Milan-Atalanta è visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- La telecronaca di Milan-Atalanta è affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.