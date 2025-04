Milan, Walker punta il derby con l’Inter e per il futuro il Manchester City è pronto a fare un super sconto

Il terzino inglese, operato la scorsa settimana per la, sta lavorando per tornare a disposizione di Sergioper la partita più importante della stagione. Difficile ma non impossibile, il Milan ha bisogno dell’esperienza dell'ex Manchester City in una sfida che sembra essere sbilanciata a favore dell’Inter nonostante i quattro derby di questa stagione hanno visto il Diavolo avere la meglio in due circostanze e altre sue volte la partita si è chiusa con un risultato di pareggio.

Il giudizio, fin qui, sull’inglese èin casa Milan. Walker ha cercato di portare tutta la sua mentalità vincente negli allenamenti, lavorando anche sui compagni meno esperti e in difficoltà come, per esempio,. IlPer riuscirvi dovrà alzare l’asticella in questo finale di stagione anche per convincere il club a investire su di lui. Allo stato attuale l’unica soluzione possibile sarebbe quella di rinegoziare i termini dell’accordo:allora le cose potrebbero. Prima però testa al derby per cercare di rendere meno amara questa stagione sia per Walker che per il Milan.