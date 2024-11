Getty Images

Milan, Barcellona all'assalto di Leao: pronta una contropartita

8 minuti fa



Il Barcellona sembra essere tornato sulle tracce di Rafael Leao. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i blaugrana sarebbero disposti a mettere sul piatto Ansu Fati come parziale contropartita, anche se, vista la situazione economica del club catalano, è difficile ipotizzare un'operazione del genere a gennaio.



Nel corso degli scorsi mesi, erano arrivati interessamenti per Leao anche dall'Arabia Saudita, ma anche questa pista non sembra essere calda perché al momento il portoghese non sembra interessato a giocare nel campionato arabo. Leao, ricordiamo, guadagna 7 milioni di euro l'anno e ha una clausola rescissoria da 175 milioni. Va chiarito che nessuno in via Aldo Rossi immagina un futuro senza Leao e in questo momento il club sta cercando in ogni modo di far sentire la sua vicinanza al giocatore in un periodo difficile.