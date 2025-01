Milan, Belahyane idea concreta: incontro in sede con gli agenti

Il mercato dei sta sviluppando su più tavoli e oltre al discorso attaccante, dove il jolly del Manchester United, insieme a Trincao, si stanno dando battaglia per essere il colpo richiesto da, anche il casting per un nuovo rinforzo da inserire in mezzo al campo continua senza sosta e, nella giornata di oggi,Il neo allenatore, già Supercampione d'Italia ha infatti chiesto alla società anche un rinforzo che possa abbinare qualità e quantità davanti alla difesa così da poter passare, all'occorrenza, da un modulo a 2 mediani e un trequartista a uno con 3 centrocampisti in linea. Fofana e Reijnders sono intoccabili,potrà essere rilanciato edovrà riprendere lentamente la migliore condizione, per questo la richiesta di aggiungere almeno un quinto uomo che sappia alternarsi coi titolari e dare respiro in vista del prossimo tour de force.

è una delle note più positive di questa prima metà di stagione alla corte di Paolo Zanetti. Nazionale marocchino ma con passaporto francese in stagione ha all'attivo 18 presenze e 2 assist. Il Verona lo pagò soltanto 500 mila euro per strapparlo nell'inverno 2024 al Nizza e ora il suo valore,Va ricordato cheAnche per questo il Milan sta provando ad accelerare per battere la concorrenza della Lazio in vista di questa sessione di gennaio e dell'Inter che lo sta seguendo in vista di giugno e di un possibile addio di Asllani.Passi avanti e trattativa avviata, per il colpo in mezzo Bealyhane è in prima fila.