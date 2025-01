Milan, Theo Hernandez a un passo dal rinnovo: sarà uno dei più pagati della rosa

Nella vittoria epica del Milan in rimonta sull’Inter che è valsa l’ottava Supercoppa italiana della storia c’è tanto di Theo Hernandez. Non soltanto per il gol segnato su punizione e l’assist perfetto per la rete di Pulisic, ma anche per quanto dato al gruppo prima e dopo la partita. Il francese è tornato a sorridere e questa è già una notizia considerando il difficile inizio di stagione dove si era notato un giocatore incupito e incapace di rendere secondo il proprio potenziale.

CONTATTI INTENSIFICATI - La ritrovata serenità di Theo in campo va di pari passo ai nuovi e positivi contatti tra il suo agente e il Milan in chiave rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Tra le parti il dialogo sta andando avanti in totale sintonia, l’accordo economico ora è decisamente più vicino. Non siamo ancora nella fase della stesura dei nuovi accordi come per Mike Maignan e Tijjani Reijnders ma il Diavolo é sulla buona strada per arrivare al traguardo.

milioni di euro. Sulla durata del nuovo accordo l’intesa c’è già e andrebbe al. Da parte del club rossonero c’è ottimismo per chiudere la trattativa positivamente a stretto giro di posta.