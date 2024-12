Milan, Bennacer domani a Milanello: le tappe verso il rientro in campo

: la gioia di giocare a pallone in un campo di calcio. E le recenti parole di Zlatan Ibrahimovic (“Bennacer torna e ci darà qualità) gli hanno regalato quel surplus di grinta e motivazione in una fase delicata del percorso riabilitativo.In accordo con la Federazione e con il Milan,(già frequentata circa due anni post infortunio al ginocchio) dopo il grave infortunio al polpaccio e l'intervento chirurgico per riparare lo strappo muscolare.con il numero 4 rossonero che ha aggiornato spesso i suoi followers con video ad hoc che testimoniavano il duro lavoro e le ottime risposte ricevute.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,. Isma ha un grande voglia di mettersi al lavoro per tornare protagonista con il chiaro obiettivo di mettersi alle definitivamente il periodo difficile post infortunio.Le motivazioni sono a mille, ma non possono superare la prudenza necessaria perchéarriva da stagioni già costellate da diversi infortuni (nella scorsa giocò appena 20 partite). L’algerino, se tutto andrà secondo programma,