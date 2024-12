Campobasso-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Tempo di recupero nel Girone B di Serie C, dovesi affrontano per la quindicesima giornata.La sfida tra molisani e rossoneri, originariamente prevista il 16 novembre, era stata rinviata a causa delle defezioni che le convocazioni nelle varie Nazionali avevano causato alla squadra di B del Diavolo.I ragazzi di Braglia, attualmente in zona Playoff, non vince però da 3 gare ed è reduce dal ko interno col Rimini. Passo falso anche per quelli di Bonera, sconfitti 3-0 a Terni dall'ex Abate e penultimi in classifica con ultimo successo in campionato risalente addirittura al 27 ottobre (a Perugia).

Di seguito tutto su Campobasso-Milan Futuro: data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere la partita in streaming.Campobasso-Milan Futuro sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale numero 205) e Sky Sport (251).Campobasso-Milan Futuro, in streaming, sarà invece disponibile su NOW e su Sky Go.