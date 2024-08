Milan, Bennacer e ora? Due ipotesi per il futuro

Getty

, alla fine, non si è trasferito né al Marsiglia in Francia né all’Atletico Madrid in Spagna. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista algerino del Milan è rimasto nella rosa rossonera allenata da Paulo Fonseca, pur non essendo stato convocato per la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio.Il Milan ha trattato la sua cessione negli ultimi giorni, così da favorire l'ingresso di un altro centrocampista come Adrien Rabiot. L'opzione Olympique Marsiglia era stata la più concreta, ma la compagine della Ligue 1 francese avrebbe dovuto concretizzare delle cessioni. Una su tutte, quella di Jordan Veretout, ma ciò non è accaduto.

. Lì il calciomercato è aperto fino a lunedì e in questi giorni potrebbe succedere anche qualcosa. In caso contrario, si tratterà per il suo reintegro in rosa.