Milan Futuro, Bonera vince e convince grazie a un Camarda super: da Ibra ai segnali, il piano per la prima squadra

Beata gioventù rossonera. I ragazzini terribili delguidato daci hanno preso gusto eLo hanno fatto al termine di una partita giocata bene dal punto di vista tecnico, specialmente quando hanno avuto la possibilità di attaccare a campo aperto, ma con segnali di crescita dal punto di vista dell’impatto fisico contro una squadra ben strutturata sotto quell’aspetto.Nel prossimo turno il, formazione con tanti giocatori esperti per la categoria. Ma il vero obiettivo è quello di arrivare al prossimo 25 agosto, data per l’esordio in campionato contro l’Entella, nelle migliori condizioni possibili.sulla quale costruire stagione:per la categoria nel ruolo di portiere,, in coppia con la new-entry Minotti può fare molto bene. Il nuovo arrivatoliberando cosìnella fase offensiva. Il reparto offensivo è talento allo stato puro:. In attesa di Cuenca che ha tutti i mezzi fisici e tecnici per regalarsi una carriera luminosa.

I primi 90 minuti gli erano serviti per prendere le misure. A decidere la sfida contro il Novara per il Milan Futuro ci ha pensato. Esecuzione perfetta dal dischetto e colpo di testa vincente sul palo più lontano su: Francesco si é regalato un’altra serata da incorniciare nell’albumSulla capacità di determinare nell’area di rigore come pochi coetanei al mondo nessuno aveva dubbi., sa sempre prima dell’avversario dove andrà a cadere il pallone. Quello che ha sorpreso, in positivo, della sfida contro il Novara è ilprotezione del pallone reggendo l’urto fisico dei difensori avversari, partecipazione alla manovra equilibrata e sacrificio senza palla. All’interno della prestazione del classe 2008 vanno segnalati questi passaggi che lo porteranno in prima Squadra con Fonseca. D’altronde. Zlatan non lo ha nominato direttamente perché da uomo di calcio e padre sa quanto sia importante proteggere in questa fase ma il riferimento era chiaramente a Camarda.