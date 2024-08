Roma, sfida al Milan: le cessioni di Bove e Abraham per arrivare a Manu Koné

Redazione Calciomercato

. L’attenzione è rivolta, chiaramente, soprattutto a Dybala che dovrebbe presto accettare l’offerta dell’Al-Qadisiah. Lache si è creata perché credeva di essere più importante per il club ma le logiche del mercato a volte hanno la meglio sui sentimenti. Ecco che anche un tifosissimo della Roma come Bove può dire addio per andare a giocare in Premier League.

Perché Edoardo può essere sacrificato ma non a prezzo di saldo. Dalla probabile cessione del canterano giallorosso e di quella di Abraham sempre in Premier League può arrivare il tesoretto per un colpo importante a centrocampo.diventando così una delle più ghiotte e interessanti opportunità sul mercato. Il classe 2001 piace tanto al Milan che però, al momento, non ha spazio in rosa per chiudere l’operazione.Ghisolfi e De Rossi sperano di essere competitivi su Konè, una mano può arrivare dalla Premier League con le cessioni di Bove e Abraham.