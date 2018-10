Il Genoa torna alla carica per Andrea Bertolacci.



​Dopo il lungo ma infruttuoso tira e molla con il Milan che ha contraddistinto l'ultima estate di mercato, i rossoblù non avrebbero mai abbandonato l'idea di riportare il centrocampista romano all'ombra della Lanterna. Del resto il rientro in rossonero di Bertolacci, dopo il prestito annuale al Grifone della passata stagione, non si sta rivelando per nulla positivo per il giocatore, impiegato finora con il contagocce e soltanto in Europa League da Rino Gattuso.



Da qui la volontà del ragazzo di ritornare sui propri passi vestendo per la terza volta la casacca del club più antico d'Italia. Ad agevolare la trattativa c'è poi il fatto che Bertolacci andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno e quindi dal 1 febbraio 2019 sarà libero di accordarsi gratuitamente con qualsiasi altra società. Un'ipotesi che in casa Genoa, stando a quanto racconta questa mattina il Secolo XIX, si sta seguendo con estrema attenzione. Più difficile, ma non del tutto tramontata, c'è poi la possibilità che il trasferimento possa avvenire già a gennaio, ovviamente a cifre modeste, quasi simboliche, che tengano conto della situazione contrattuale dell'ex Lecce.