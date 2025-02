Getty Images

Milan, Bondo in gruppo e Loftus-Cheek ancora a parte: le ultime in vista del Verona

Paolo D'Angelo

49 minuti fa

Arrivano buone notizie in casa rossonera dall'allenamento che si è tenuto questa mattina a Milanello. Secondo quanto riportato da MilanNews, il nuovo acquisto Warren Bondo ha lavorato con il gruppo ed è, quindi, recuperato per la sfida di sabato sera con il Verona. Ricordiamo che il centrocampista, arrivato a gennaio dal Monza, ha saltato le prime partite con il Milan a causa di un problema muscolare. Adesso, però, è ormai tutto alle spalle.



Se da una parte Sergio Conceiçao sorride per il recupero del francese, dall'altra arrivano ancora brutte notizie per quanto concerne le condizioni atletiche di Ruben Loftus-Cheek. L'inglese, infatti, ha svolto nuovamente lavoro personalizzato e - al netto di un recupero lampo - non sarà nemmeno in panchina per la gara contro i gialloblù, in programma domani sera a San Siro.