Con l'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan non ha mai visto il campo ( complice anche un piccolo infortunio).Il tuttofare milanista potrebbe chiudere già a inizio 2020 la sua esperienza a Milanello, iniziata nel 2017.Secondo quanto appreso da calciomercato.com, sonoe gli inglesi del Crystal Palace che ci avevano provato già la scorsa estate . Il ventottenne potrebbe lasciare il club in prestito oneroso per poi andare a scadenza di contratto nel luglio 2020. Perché il Milan non pare intenzionato a esercitazioneAltrimenti l'ex Sunderland da febbraio sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club a parametro zero.