Botta e risposta Condò-Ibrahimovic: "Obiettivo minimo in Champions a bilancio?", "Fammi la domanda in inglese"

torna a parlare ed è subito show. Il dirigente svedese ha creato scompiglio nell'intervista televisiva che precede la sfida traa San Siro: "".Il siparietto va in scena durante l'intervista a Sky Sport prima della partita valida per la terza giornata della fase campionato di UEFA Champions League, un botta e risposta tra Ibra e il giornalista in studio: al centro di tutto una domanda sul bilancio e sull'obiettivo minimo in Europa.- Condò chiede cosa abbia iscritto il Milan nella previsione di bilancio alla voce Champions League, citando ad esempio l'Inter che negli ultimi anni ha posto il terzo posto nel girone (e dunque la 'retrocessione' in Europa League secondo il vecchio format della competizione). Ibrahimovic non coglie alla perfezione il senso della domanda nonostante un paio di ripetizioni e risponde con una sfumatura più attenta al lato sportivo: "Andare più avanti possibile. Abbiamo creato una squadra che deve fare bene non solo in Italia ma anche in Champions. Dobbiamo fare il meglio possibile e andare fino in fondo. Se non vinciamo nessuno è soddisfatto, se è questa la domanda".

. Condò, spiazzato, rivolge la medesima domanda in inglese, e a quel punto arriva la risposta di Ibra: "Il Milan sta bene, è tutto positivo. Ovvio che più vai avanti in Champions e più economicamente va meglio. Io parlo per la parte sportiva e dico che voglio vincere, ma si sa che le cose vanno di pari passo".