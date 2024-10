Getty Images

Milan, contro il Club Brugge occhi su De Cuyper: Moncada ha le idee chiare

23 minuti fa



Il Milan, questa sera, a San Siro, contro il Club Brugge, farà particolarmente attenzione a un giocatore fondamentale nelle rotazioni della rosa del club belga, allenata da Nicky Hayen. Nello specifico, come riporta Tuttosport, si tratta dell'esterno difensivo mancino Maxim De Cuyper, laterale nel giro anche della Nazionale di Tedesco con la quale ha siglato una rete contro l’Italia di Luciano Spalletti in Nations League.



Geoffrey Moncada, direttore tecnico dei rossoneri, come recentemente riportato, aveva già osservato dal vivo De Cuyper nella sfida giocata dall'Italia contro il Belgio, un 2-2 maturato anche grazie alla sua rete. Il 24enne giocatore può essere il futuro della corsia mancina rossonera, sia come vice Theo Hernandez sia nel caso in cui le strade fra il laterale transalpino e la società meneghina dovessero dividersi al termine della stagione. La valutazione di De Cuyper è di circa 20 milioni di euro, ma la valutazione rischia di aumentare in caso di grandi prestazioni nel corso del resto dell’annata.