AFP via Getty Images

Milan, Branca sicuro: "Morata è il 9 perfetto per Fonseca"

38 minuti fa



Continua la ricerca, in casa Milan, per il prossimo numero 9. Il primo obiettivo del club di Via Aldo Rossi resta Joshua Zirkzee del Bologna, ma le difficoltà legate alle commissioni potrebbero spingere al Milan a cambiare piste. Secondo quanto raccontato a Radio Kiss Kiss, Marco Branca, ex dirigente dell'Inter, ha definito l'identikit ideale per la squadra di Fonseca: "Alvaro Morata è un giocatore molto utile per la squadra: fa un lavoro importante per i compagni. È un professionista esemplare. Lo vedrei bene in tutte le big di Serie A. Potrebbe essere la punta giusta per il Milan di Fonseca".