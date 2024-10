Milan-Bruges 3-1: il tabellino

Getty Images

: 34’ pt Pulisic (Mil), 6’ st Sabbe (Bru), 15’, 27’ st Reijnders (Mil): 6’ st Vetslen (Bru), 15’ st Okafor (Mil), 27’ st Chukwueze (Mil)Maignan; Emerson Royal, Gabbia (dal 36’ st Thiaw),Tomori, Theo (C); Fofana (dal 30’ st Musah), Loftus-Cheek (dal 14’ st Okafor); Pulisic, Reijnders, Leao (dal 14’ st Chukwueze); Morata (dal 30’ st Camarda) A disp.: Sportiello, Torriani, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Camarda. All. FonsecaMignolet, Seys (dal 1’ st Sabbe) Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari (dal 36’ st Nielsen), Vanaken (C); Talbi (dal 1’ st Vetlesen) Jutglà (dal 25’ st Skov Olsen), Tzolis (dal 25’ st Skoras). A disp.: Jackers, Romero, Skov Olsen, Vetlesen, Vermant, Skoras, Nielsen, Spileers, Sabbe. All. Hayen

20’ pt Seys (Bru), 23’ pt Jashari (Bru), 5’ st Leao (Mil), 14’ st Morata (Mil), 26’ st Gabbia (Mil), 42’ st Camarda (Mil): 40’ pt Onyedika (Bru)