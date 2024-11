Milan, Camarda aggregato in Prima Squadra per il Real Madrid

Getty Images

allo stadio Santiago Bernabeu in una sfida che mette in campo 22 Coppe dei Campioni. La squadra di Ancelotti arriva all’appuntamento dopo aver totalizzato 6 punti nelle tre uscite precedenti, mentre per i meneghini di Fonseca il cammino è stato complicato dalle due sconfitte con Liverpool e Bayer Leverkusen. I tre punti, quindi sono fondamentali per la corsa alla fase successiva e ogni opzione, specialmente nel reparto offensivo, è ben accetta per il tecnico lusitano.

, infatti, sL’attaccante classe 2008 è stato a Monza sabato, domenica sera col Milan Futuro in Serie C e questa sera è in Spagna per la terza partita in quattro giorni. Camarda sarà un elemento in alternativa ad Alvaro Morata e Tammy Abraham (l’inglese, già contro il Monza, ha indossato un tutore alla spalla).