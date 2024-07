Milan, Camarda atteso da Fonseca negli Stati Uniti: cosa succede per il nuovo colpo in attacco

La tournée americana del Milan entra nel vivo. Con il successo per 3-2 sul Manchester City si è ufficialmente aperto il sipario sul ritiro dei rossoneri negli Stati Uniti. Una vittoria firmata da Lorenzo Colombo e Marco Nasti, attaccanti aggregati alla squadra di Fonseca in attesa di cambiare maglia e trasferirsi altrove per giocare con maggiore continuità.

, fissata per il 30 agosto. L’arrivo di Alvaro Morata sembrava solo il primo di un doppio colpo della dirigenza rossonera per far fronte alla partenza di Olivier Giroud e regalare a Fonseca due bomber con caratteristiche diverse per completare la batteria di attaccanti.Una mossa delle ultime ore potrebbe però cambiare i piani del Milan:Come riferisce La Gazzetta dello Sport,. Una decisione legata alla strategia di mercato del Milan, che al momento è concentrata su altri reparti e non considera un nuovo innesto in avanti una priorità.Francesconon conosce riposo e vuole sfruttare subito tutte le occasioni che gli capitano. L’attaccante classe 2008 è reduce da un tour de force, che lo ha visto in campo con laNiente stop ma subito in campo, o meglio prima in aereo direzione Stati Uniti, per mettersi a disposizione di Paulo Fonseca.In attesa di trovare la sistemazione a diverse calciatori non considerati nel progetto di Fonseca,, nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico portoghese. Per questo motivo, al momento, il club rossoneroAl netto dei sondaggi concreti effettuati per il romanistae perdel Borussia Dortmund. L’obiettivo è quello di aggregare - passo dopo passo - Camarda stabilmente in prima squadra e farlo entrare nelle rotazioni.Come dicevamo, in questo momento il Milan è concentrato su altri reparti. Il nome caldo in difesa resta, centrale difensivo serbo classe 2001 del. Il club rossonero sta lavorando da settimane su di lui e vorrebbe chiudere al più presto la trattativa arrivando alla fumata bianca. Fari puntati anche sul centrocampo conche resta in cima alla lista de desideri, ma le difficoltà riscontrate negli ultimi giorni hanno portato lil Milan a valutare le alternative, tra cui spicca, centrocampista 23enne del Borussia Moenchengaldbach impegnato con la Francia Under 23 alle Olimpiadi.