Milan, Fonseca "blinda" Saelemaekers: come cambia il mercato

Getty Images

Ilcontinua a lavorare su più fronti. Da una parte i rossoneri sono impegnati nella tournée negli Stati Uniti e hanno battuto un colpo dopo il deludente pareggio contro il Rapid Vienna, sconfiggendo il Manchester City di Pep Guardiola per 3-2. Dall'altra, invece, c'è una squadra da completare. Proprio per questo motivo, Geoffrey Moncada è rimasto a Milano, con l'obiettivo di portare avanti le trattative di mercato. In via Aldo Rossi si lavora tanto anche sul fronte uscite e tra gli indiziati per lasciare il Diavolo c'è un ragazzo che lavora tanto senza pensare troppo al futuro: parliamo Alexis. C'è qualcuno, però, che si augura che l'esterno belga possa rimanere a Milano, nonostante il forte pressing della Premier League.

- Saelemaekers è stato uno dei migliori in campo nella gara contro il Rapid Vienna e ha confermato il suo ottimo stato di forma anche nel match contro il City di Guardiola, rendendosi protagonista di buoni spunti. Gli sforzi dell'ex Bologna non sono stati vani e nell'intervista post-gara, Pauloha "blindato" il classe 1999: "Alexis è un giocatore che mi piace molto per la sua qualità. È uno di quelli che tutti gli allenatori vogliono avere, perché può giocare in molte posizioni. Ha fiducia,".

- Come raccontato negli scorsi giorni dalla nostra redazione,è in uscita dal Milan. La grande stagione con il Bologna ha fatto lievitare la valutazione del 25enne, tanto che i dirigenti rossoneri chiedono circaper lasciare partire l'ex Anderlecht e "sbloccare" il mercato in entrata. Le parole di, però, sono state chiare e potrebbero cambiare i piani di mercato del Diavolo.- Negli scorsi giorni si erano mossi diversi club inglesi che vorrebbero ingaggiare il jolly belga. Il Milan ha, quindi, mantenuto vivi i dialoghi con Leicester e West Ham, ma sullo sfondo ci sono anche Nottingham Forest e Ispwich Town. Fonseca si è fatto sentire e ha mandato un forte segnale alla dirigenza. Visto che, però, il mercato dei rossoneri, al momento, è bloccato, a fronte di un'offerta da circa 20 milioni di euro, il belga sarebbe comunque "sacrificato".